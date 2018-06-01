29 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов 30 минут на площади перед правительством области (ул. Володарского, 45) начнется вручение ключей от автомобилей скорой помощи.

В Тюмени в 15 часов на набережной в районе памятника Ермака начнется профилактическая акция "Набережная - не игрушка!".

В Тюмени в 18 часов в торговом центре "Сити-Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) начнется мастер-класс по сердечно-легочной реанимации в рамках праздника, посвященного Дню образования Госавтоинспекции.

В Тюмени в 18 часов на парковке у торгового центра "Тюмень Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) начнется мероприятие по безопасности дорожного движения "Трезвая пятница с ГИБДД".

В Тюмени на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22 ст. 1) пройдет открытие областных соревнований по легкой атлетике "Шиповка юных".

В Тобольске в с. Уват пройдут Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области.

В с. Онохино на территории спортивно оздоровительной базы "Азимут" пройдет областной туристко-спортивный слет "Азимут".

Этот день в истории:

В 1911 году спущен на воду первый русский дредноут — линкор "Севастополь".

В 1916 году в воздух поднялся первый самолет авиакомпании "Боинг".

В 1932 году в Ленинграде при больнице "Память 25 октября" открылся первый научно-практический институт переливания крови.

В 1964 году был создан пульт дистанционного управления телевизором.

В 1973 году была запущена Кольская АЭС, первая в мире атомная электростанция за Северным Полярным кругом.