Заявку на участие во Всероссийском конкурсе "Доброволец России" можно подать до 1 июля

фото организаторов конкурса "Доброволец России - 2018" фото организаторов конкурса "Доброволец России - 2018"

Авторы социально значимых проектов могут подать заявки на Всероссийский конкурс "Доброволец России – 2018" до 1 июля, сообщают организаторы.

В 2018 году представить свою инициативу может любой человек от 8 лет и выше, а также волонтерский центр или организация, которая привлекает к работе добровольцев. Участникам предлагают 12 номинаций – от помощи незащищенным слоям населения до продвижения социального сектора в СМИ.

Более того, до 1 июля идет региональный набор в "Акселерацию проектов" – трехмесячную программу сопровождения, обучения, наставничества, лидеров и продвижения 150 лучших инициатив.

Проекты победителей будут тиражированы в регионах России, получат поддержку от экспертов и признание публики.

Подать заявку и узнать подробности о конкурсе "Доброволец России - 2018" можно на сайте.

О своих проектах уже заявили более 3 тыс. 700 участников.