Антициклон подарит тюменцам теплые и солнечные выходные

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

По-летнему теплые выходные с температурой воздуха до плюс 31 градуса ожидают тюменцев 30 июня и 1 июля.

По данным центра Фобос, в пятницу, 29 июня, практически весь Урал и большая часть Западной Сибири окажутся под опекой погожего антициклона. Лишь на севере и юге регионов, а также на востоке Тюменской области, где пролегают атмосферные фронты, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

В Тюмени в пятницу, 29 июня, погода будет пасмурной, местами пройдут небольшие дожди и грозы. Максимальная температура воздуха составит плюс 25 градусов.

В субботу 30 июня ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 29. А 1 июля будет солнечно, потеплеет до плюс 31.

Жарким будет и начало первой июльской недели. 2 июля синоптики прогнозируют до плюс 34 градусов, 3 июля - до плюс 27.

Любовь Голышева