Фотовыставка о Ямале откроется в Лондоне

фото правительства ЯНАО фото правительства ЯНАО

Фотовыставка о Ямале откроется в старейшем этнографическом музее Хорнимана в Лондоне 29 июня, сообщает правительство ЯНАО.

Выставка известного фотографа Александера Брайана "Ямал: движение жизни" отражает стремление автора показать жизнь ненецких оленеводов, их традиции, и изменения, происходившие в арктическом регионе на протяжении четверти века. Фотограф посвятил Арктике 47 лет жизни и стал широко известен в мире своими фотографиями и книгами о коренных народах региона. Знакомство с российским Севером он начал с посещения Ямала.

"Моя профессия фотографа и журналиста позволила мне побывать во многих регионах Арктики, среди которых Ямал занимает особое место в моем сердце. Со времени моей первой поездки сюда в 1993 году прошло уже 25 лет, а я по-прежнему испытываю каждый раз радость, приезжая на Ямал", - говорит Александер Брайан.

Выставка в Лондоне будет работать с 29 июня по 6 января 2019 года.