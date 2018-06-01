30 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 13 часов на Площади 400-летия Тюмени и на площадке JDM FEST у ТРЦ "Сити Молл" начнутся мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи.

В Тюмени в 13 часов во Дворце спорта (ул. Розы Люксембург, 12) начнется матч памяти игрока ХК "Рубин" Ремира Хайдарова.

В Тюмени в 13 часов в управлении ЗАГС по Тюменскому району (ул. Кирова, 16) начнется вручение памятных медалей семейным парам Тюменского района в связи с юбилейной датой их супружеской жизни.

В Голышмановском районе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 95-летию муниципалитета.

В Тобольске и Увате продолжатся губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области.

В с. Кулаково Тюменского района на трассе "Силкин Лог" начнется Чемпионат России по автомобильному спорту (кросс "Т4-3") и чемпионат России по автомобильному спорту (кросс "Т4-2500).

В п. Московском Тюменского района пройдет 8 этап кубка России по авиамодельному спорту (класс F-2D), открытый Кубок Тюменской области по авиамодельному спорту (класс F-2D).

В п. Московский Тюменского района пройдет День села, посвященный 55-летию поселка.

В Упорово пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по автомобильному спорту (картинг), 2 этап.

В п. Богандинский пройдет открытый чемпионат Тюменской области по дартсу.

Этот день в истории:

В 1894 году открыт самый знаменитый лондонский мост — Тауэр-бридж.

В 1908 году в енисейской тайге в 80 км от Ванавары взорвалось таинственное небесное тело, получившее название "Тунгусский метеорит". Ударная волна опустошила площадь в 2 тыс. кв. км.

В 1920 году организована Всесоюзная книжная палата, ныне Российская книжная палата.

В 1964 году получены первые фотографии Луны с близкого расстояния.

В 1994 году в России завершена чековая приватизация.

В 1997 году в Великобритании выходит первая книга о Гарри Поттере - "Гарри Поттер и философский камень".