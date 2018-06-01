1 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тобольске и Увате пройдут губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области.

В Упорово пройдет второй этап открытого чемпионата и первенства Тюменской области по автомобильному спорту (картинг).

В п. Богандинский Тюменского района пройдет открытый чемпионат Тюменской области по дартсу.

В п. Московский Тюменского района пройдет открытый Кубок Тюменской области по авиамодельному спорту.

В с. Кулаково Тюменского района на трассе "Силкин Лог" пройдет чемпионат России по автокроссу на грузовых автомобилях.

Этот день в истории:

В 1200 году в Китае изобретены солнцезащитные очки.

В 1862 году открыта Московская публичная библиотека.

В 1896 году на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль.

В 1911 году польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово "витамин" при описании определенных химических ингредиентов для оздоровительной диеты.

В 1917 году в России впервые выполнен переход на летнее время.

В 1964 году началось строительство нефтепровода Шаим - Тюмень.

В 1998 году в Российской Федерации восстановлен орден Андрея Первозванного.