1 июля - события дня
В Тобольске и Увате пройдут губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области.
В Упорово пройдет второй этап открытого чемпионата и первенства Тюменской области по автомобильному спорту (картинг).
В п. Богандинский Тюменского района пройдет открытый чемпионат Тюменской области по дартсу.
В п. Московский Тюменского района пройдет открытый Кубок Тюменской области по авиамодельному спорту.
В с. Кулаково Тюменского района на трассе "Силкин Лог" пройдет чемпионат России по автокроссу на грузовых автомобилях.
Этот день в истории:
В 1200 году в Китае изобретены солнцезащитные очки.
В 1862 году открыта Московская публичная библиотека.
В 1896 году на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль.
В 1911 году польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово "витамин" при описании определенных химических ингредиентов для оздоровительной диеты.
В 1917 году в России впервые выполнен переход на летнее время.
В 1964 году началось строительство нефтепровода Шаим - Тюмень.
В 1998 году в Российской Федерации восстановлен орден Андрея Первозванного.