2 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов на базе АНО ООЦСТ "Энергетик" начнется торжественное открытие Тюменской областной открытой полевой олимпиады юных геологов.

В Тюмени пройдет физкультурное мероприятие по роллер спорту "SibSub lnline camp".

В Тобольске и Увате пройдут губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области.

Этот день в истории:

В 1556 году царь Иван Грозный ликвидировал Астраханское ханство и присоединил Астрахань к Русскому государству.

В 1698 году Томас Сейвери получил патент на первую в мире паровую машину.

В 1860 году основан Владивосток в бухте Золотой Рог в Тихом океане.

В 1900 году совершил первый полет дирижабль жесткой конструкции, который построил граф Фердинанд фон Цеппелин.

В 2002 году Стив Фоссетт завершает первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.