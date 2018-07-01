  • 1 июля 20181.07.2018воскресенье
  • USD62,7565
    EUR72,9921
  • В Тюмени 22..24 С 1 м/с ветер северо-западный

2 июля - события дня

Общество, 18:00 01 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов на базе АНО ООЦСТ "Энергетик" начнется торжественное открытие Тюменской областной открытой полевой олимпиады юных геологов.

В Тюмени пройдет физкультурное мероприятие по роллер спорту "SibSub lnline camp".

В Тобольске и Увате пройдут губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области.

Этот день в истории:

В 1556 году царь Иван Грозный ликвидировал Астраханское ханство и присоединил Астрахань к Русскому государству.

В 1698 году Томас Сейвери получил патент на первую в мире паровую машину.

В 1860 году основан Владивосток в бухте Золотой Рог в Тихом океане.

В 1900 году совершил первый полет дирижабль жесткой конструкции, который построил граф Фердинанд фон Цеппелин.

В 2002 году Стив Фоссетт завершает первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:34 01.07.2018"Золотой стандарт" эндоскопического обследования предлагают тюменцам
18:00 01.07.20182 июля - события дня
16:32 01.07.2018Инспектор ДПС в Тюмени спас мужчину, перенесшего инсульт
15:22 01.07.2018Пенсионеры-студенты отпраздновали выпускной вечеринкой в бассейне