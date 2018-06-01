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Тюменские подростки и их наставники хотят стать журналистами

Общество, 08:14 30 июня 2018

#Шанс72. Фото организаторов

Курсы по журналистике посетят участники тюменского социального проекта "Шанс". Занятия начнутся 11 июля, сообщает "КП".

"Одна из важных составляющих "Шанса" в этом году - профориентация подростков. Многие дети еще на первой встрече поделились своим стремлением попробовать себя в журналистской деятельности", - рассказала руководитель проектаЛюбовь Бровко,

Напомним, что социальный проект "Шанс" проходит в Тюмени в третий раз. В 2018 году в проекте участвуют 109 пар "наставник-подросток".

Соб. инф.

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