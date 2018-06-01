"Школа волонтера" пройдет в Тюмени

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Тюменцев, желающих попробовать свои силы волонтерской деятельности, приглашают в "Школу волонтера". Ее проведет в июле тюменская общественная организация "Тепло души — детям-сиротам".

По словам организаторов, прохождение двухдневного курса позволит любому человеку, даже не имеющему ранее никакого опыта волонтерства, влиться в команду. Занятия пройдут 21 и 22 июля с 9 до 18 часов. Каждый участник на память получит диплом о прохождении курсов. Записаться в школу можно по телефону +7-906-826-41-16, сообщает "Вслух".

Соб. инф.