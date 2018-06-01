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Уральская молодежь познакомилась с историей Тюменской области

Общество, 12:14 30 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

На форуме молодых профессионалов "УТРО – 2018" Тюменская область презентовала регионам Уральского федерального округа приложение "Открой свою Тюмень". За первую смену, с 20 по 25 июня, в эту онлайн-викторину сыграло более 300 человек.

.Самым активным игрокам организаторы вручили фирменные призы приложения: кружки, ежедневники, свитшоты и значки, сообщает "Мега".

Напомним, что "Открой свою Тюмень" - первое в России мобильное приложение-викторина о Тюменском крае. В игре более 8 тыс. вопросов, над которыми работали участники клуба ЧГК, историки, филологи, краеведы и журналисты. За правильные ответы участники получают монеты и обменивают их на уникальную сувенирную продукцию и призы от тюменских компаний.

Соб. инф.

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