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Тюменские мусоропереработчики помогут вовлечь стекло в новый оборот

Общество, 13:22 30 июня 2018

Фото www.stekloteh.com

Создание мусоросортировочных заводов в Тюменской области может открыть новую главу в истории Тюменской промышленности. По мнению генерального директора завода "Стеклотех" Елены Острягиной сегодня есть большая заинтересованность в совместной работе сразу у нескольких местных предприятий.

"За основу можно взять опыт взаимодействия, который существует в странах, где вопросы сбора и сортировки вторичного сырья уже давно решены. Понятно, что сразу отстроить всю схему вряд ли представляется возможным, но с чего-то же нужно начинать. Сейчас находимся в процессе переговоров с руководством мусоросортировочного завода о получении сырья. Мы готовы его покупать, но только существует ряд тонкостей, на которые стоит обратить внимание. Это должен быть уже подготовленный, битый материал, без примесей", - уверена Елена Острягина.

Сегодня "Стеклотех" вынужден закупать вторсырье в других регионах.

"Надеюсь, наша позиция будет услышана. Стекло в природе разлагается очень долго. Трудно сказать, сколько его просто выбрасывается в нашем регионе. Уверена, что с открытием нового завода проблема будет хотя бы частично решена, а у местных предприятий появится ещё одна тема для внутриобластной кооперации", - отметила Елена Острягина.

Соб. инф.

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