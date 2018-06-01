Тюменские волонтеры проведут занятий для детей в центре "Семья"

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Тюменский центр "Семья" и региональная общественная организация "Тепло души - детям сиротам" договорились о сотрудничестве.

"Теперь общественники будут проводить с детьми из центра "Семья" мастер-классы по правополушарному рисованию, лепке из глины и профориентации, развивать мелкую моторику, проводить дискотеки, организовывать для ребят выезды в батутный центр", - рассказала руководитель общественной организации Юлия Тараканова.

Волонтеры будут регулярно заниматься с детьми центра в возрасте от 6 лет и старше, сообщает "Вслух". Присоединиться к команде могут все желающие, для этого необходимо связаться с представителями "Тепла души — детям-сиротам" (https://vk.com/teplo_dyshi_72).

Соб. инф.