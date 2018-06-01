  • 30 июня 201830.06.2018суббота
  • USD62,7565
    EUR72,9921
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северо-западный

Тюменские волонтеры проведут занятий для детей в центре "Семья"

Общество, 19:11 30 июня 2018

ryazgsk.ru

Тюменский центр "Семья" и региональная общественная организация "Тепло души - детям сиротам" договорились о сотрудничестве.

"Теперь общественники будут проводить с детьми из центра "Семья" мастер-классы по правополушарному рисованию, лепке из глины и профориентации, развивать мелкую моторику, проводить дискотеки, организовывать для ребят выезды в батутный центр", - рассказала руководитель общественной организации Юлия Тараканова.

Волонтеры будут регулярно заниматься с детьми центра в возрасте от 6 лет и старше, сообщает "Вслух". Присоединиться к команде могут все желающие, для этого необходимо связаться с представителями "Тепла души — детям-сиротам" (https://vk.com/teplo_dyshi_72).

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:33 30.06.2018Археологи нашли в Крыму неразграбленный некрополь поздних скифов
19:11 30.06.2018Тюменские волонтеры проведут занятий для детей в центре "Семья"
18:11 30.06.2018День театра устроили ишимские школьники
18:00 30.06.20181 июля - события дня