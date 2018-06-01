Узнать все про ВИЧ-инфекцию тюменцы могут онлайн

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На специализированном интернет-портале регионального департамента здравоохранения "Тюменская область - территория здоровья открылся новый виртуальный кабинет врача. Главный внештатный специалист по проблемам ВИЧ-инфекции, и.о. главного врача "Центра профилактики и борьбы со СПИД", врач-инфекционист Ольга Саража ответит тюменцам на интересующие их вопросы.

"К началу 2018 года в Тюменской области с ВИЧ-инфекцией живут 16 тысяч 077 тюменцев. Благодаря достижениям в сфере диагностики и лечения ВИЧ, мы можем обнаруживать заболевание на ранних стадиях, контролировать количество вирусов в крови. А это значит, что человеку с ВИЧ-инфекцией уже не угрожает развитие синдрома приобретенного иммунодефицита человека (СПИД), при котором развиваются тяжелые заболевания и человек может погибнуть. Что сделать, чтобы избежать заражения ВИЧ? Соблюдать меры профилактики: избегать случайный половых связей, применять защиту во время секса, никогда не употреблять наркотики, раз в год сдавать тест на ВИЧ-инфекцию. А если заболевание будет выявлено – то соблюдать все рекомендации доктора", - рассказала Ольга Саража.

На портале можно также получить консультацию невролога, кардиолога, онколога, диетолога, гериатра и других высококлассных специалистов региональной системы здравоохранения. Достаточно заполнить форму, в которой необходимо написать свой вопрос, а также указать имя и адрес электронной почты для связи. Консультация бесплатна, срок ответа - от 1 до 3 дней, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области

Соб. инф.