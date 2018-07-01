Тюменская молодежь приняла участие в образовательной программе форума "УТРО"

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Сто молодых профессионалов представили Тюменскую область на восьмом форуме молодежи УФО "Утро", который прошел С 20 по 25 июня в Курганской области.

На 6 тематических площадках участники форуме работали над вопросами политической активности, патриотического воспитания, международного сотрудничества, экологии, культуры и медиатехнологий. Представители "Урала Медийного" осваивали практику контент-мейкинга. Медийщики создавали уникальный контент по 3 направлениям: фото, видео и блогинг. Участники работали в медиаслужбе, снимали и монтировали игровые и социальные видеоролики, придумывали идеи фотопроектов. Кроме того, участники делегации Тюменской области запустили собственный хештег для продвижения созданного контента. Всего в социальных сетях под #былнаутро за 5 дней опубликовано более 300 материалов.

На "Урале Международном" участники искали пути решения проблем международного сотрудничества. В течение пяти дней молодые профессионалы обсуждали с экспертами варианты сотрудничества и прошли квест по международному волонтерству. Также участвовали в открытом диалоге "О России, с любовью" и презентации питчинг проектов.

Молодые экологи посетили дизайн-сессию, интерактивную игру по построению города будущего, мастер-классы по ландшафтному дизайну. Вместе с представителями Общественной палаты, Госконстроля, Министерства экологии и уранодобывающего предприятия "Далур" разрабатывали идеи по улучшению экологической ситуации в УрФО. В завершение смены участники исследовали окружающую среду. Так экологи приняли участие в командном квесте "Чистые пруды": занимались сбором и сортировкой мусора на территории озера Чистое.

Представители культуры презентовали свои идеи и защищали творческие проекты. А участники "Урала Патриотического" узнали о системе гибких навыков и развивали надпрофессиональные компетенции. Также они знакомились с организацией массовых патриотических мероприятий от ведущих федеральных тренеров. Политики учились писать продающие тексты и правильно развивать личный бренд. С текстовым конспектом лекций и интенсивов образовательной программы форума "УТРО" можно познакомиться в группе мультицентра "Моя территория" во "Вконтакте": https://vk.com/moyaterritoriya72, сообщает "Мега".

Отметим, что в рамках федерального проекта "Диалог на равных" молодые профессионалы встретились с представителем МИД России в Екатеринбурге Александром Харловым, который поделился секретами политической и экологической дипломатии. О предназначении и карьере общественного деятеля рассказал Евгений Кафеев, заместитель председателя Курганской областной Думы. А Николай Коляда, театральный режиссер и лауреат международной премии, поделился историей становления и секретами успеха своего театра. Справка: Тюменская делегация "УТРА" формировалась на форуме "Актив", где участники познакомились с основами социального проектирования и вместе с федеральными экспертами дорабатывали свои проекты.

Соб. инф.