В сельских школах Тюменской области растят своих "стобалльников"

Фото ЕГЭ и ГИА во Вконтакте Фото ЕГЭ и ГИА во Вконтакте

Сегодня в Тюменской области высокими баллами на ЕГЭ могут похвастать и выпускники сельских школ. Так первая стобалльница - Диана Аминова - появилась в Каскаринской школе Тюменского района. Девушка мечтала работать с детьми и стать учителем. Теперь сто баллов по русскому языку помогут ей поступить в Институт психологии и педагогики ТюмГУ.

Такой результат выпускницы Каскаринской школы не случаен. К экзамену она готовилась и со школьным учителем, и самостоятельно. Задания брали из открытого банка, решали ЕГЭ прошлых лет. Вместе с классным руководителем Рамзией Мухаметовой разбирали все вопросы, помимо "сухой" подготовки обсуждали тексты, стараясь более полно и ярко вникнуть в мысли автора. "В общем, - рассказала Диана Аминова, - на 100 баллов мне помогли сдать экзамен любовь к русскому языку и литературе, мой классный руководитель и дополнительная подготовка".

Кстати, в прошлом учебном году выпускники Тюменского района тоже показали хорошие результаты, но максимального балла не набрал никто. А годом ранее стобалльников было сразу двое: в Онохинской и Богандинской школе № 42, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области.

Единый государственный экзамен в Тюменском районе в этом году сдавали 680 одиннадцатиклассников. Самыми популярными предметами стали обществознание, его сдавали 186 выпускников, физика – 128 и биология – 108 учеников. По предварительным итогам в Тюменской области уже 39 стобалльников ЕГЭ по информатике, географии, химии, истории, русскому языку, обществознанию, литературе и физике. Окончательные итоги подведут не ранее середины июля, когда выпускники узнают баллы экзаменов, сданных в резервные сроки.

Соб. инф.