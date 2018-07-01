Дачные дороги Тюмени заасфальтируют к 2040 году

фото администрации Уватского района фото администрации Уватского района

Доля дачных дорог с капитальным типом покрытия в Тюмени достигнет 100% к 2040 году. Такой показатель предусмотрен проектом программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тюмени на ближайшие 22 года.

Качественные дороги проведут к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. Протяженность подъездов дачам сейчас составляет около 130 км, из них лишь 42% дорог заасфальтированы. План на 2018 – добиться показателя в 53%, сообщает "Вслух".

Протяженность улично-дорожной сети города составляет 1,2 тыс. км. На 2017 год уровень автомобилизации составил 490 автомобилей на 1000 жителей. При этом средний уровень автомобилизации в России (без учета населения и автомобильного парка республики Крым и города федерального значения Севастополя) на 2017 год составил 290 единиц на 1000 жителей.

Соб. инф.