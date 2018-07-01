Тюменские волейболисты сыграют на Сахалине

Фото департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Фото департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Тюменский волейбольный клуб "Тюмень" принимает участие в Кубке России по волейболу, предварительный этап которого проходит в два круга: с 24 по 30 сентября соревнования состоятся в Москве, Новгороде, Екатеринбурге и Череповеце, а с 15 по 21 октября городами-хозяевами станут Липецк, Калининград, Красноярск и Южно-Сахалинск.

Всего за право выхода в финальный этап будут бороться 24 команды-представителя Суперлиги и Высшей лиги "А". Участников разделили на 4 подгруппы по 6 команд. Каждой команде предстоит сыграть со своими соперниками по подгруппе по два раза. Тренером тюменской сборной выступает Сергей Шульга, под руководством которого команда по итогам минувшего сезона вернула себе возможность играть в Высшей лиге "А". Последний раз тюменцы принимали участие в розыгрыше Кубка России в 2014 году, сообщает ТОС.

Соб. инф.