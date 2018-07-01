"Золотой стандарт" эндоскопического обследования предлагают тюменцам

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"Золотой стандарт" эндоскопического обследования - эндоскопия "во сне" применяется в ГАУЗ ТО "Консультативно-диагностический центр "Эндос". За последнее время около 500 пациентов прошли колоноскопию таким способом. Это позволяет избежать неприятных ощущений пациенту, а врачу-эндоскописту - тщательнее выполнить обследование и получить качественные данные.

Чаще всего пациентов направляют на колоноскопию для подтверждения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, центр работает по программе оноконастороженности, а современная эндоскопия позволяет выявлить патологические изменения слизистой на ранних стадиях развития опухоли. Из 475 скринингов выявили 0,6 % раковых состояний, предраковых – 30%, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Пациент находится под наблюдением врача-анестезиолога все время исследования и необходимое время после процедуры, - говорит врач-эндоскопист отделения эндоскопии центра "Эндос" Константин Сметанин. - Медикаментозная седация - это состояние, при котором пациент не полностью погружается в лекарственный сон. Человек все слышит, понимает и может выполнять указания врача. Есть противопоказания, решение о проведении исследования таким способом принимает врач-анестезиолог".

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова убеждена: "Бережное и уважительное отношение к пациенту – это один из основополагающих принципов оказания медицинской помощи. И мы постоянно внедряем менее травматичные методики, направленные на быстрейшее выздоровление пациента. Это касается и диагностических исследований, особенно онкологических и колоноскопии – процедуры болезненной и неприятной. И это везде. Мы категорически запрещаем проводить ее без седации – только если это принципиальное желание пациента, или есть медицинские противопоказания".

Соб. инф.