  • 1 июля 20181.07.2018воскресенье
  • USD62,7565
    EUR72,9921
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер западный

Законность пользования земельными участками проверяют в Тюменском районе

Общество, 20:36 01 июля 2018

Фото управление информационной политики и информатизации Тюменского района

172 земельных участка находятся в муниципальной собственности Тюменского района. Об этом очередном заседании районного координационного совета по профилактике правонарушений рассказал начальник управления имущественных отношений и градостроительства Станислав Кагарлык.

Так, 105 участков предоставлены на праве постоянного пользования муниципальным учреждениям образования, культуры, спорта. На 20 участках размещены объекты жилищно-коммунального хозяйства, на 13 – автомобильные дороги, на семи – общежития, находящиеся в собственности Тюменского района. Один участок передан по договору аренды для производства сельскохозяйственной продукции, еще 25 арендованы для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, сообщает "КП".

Информация о свободных земельных участках публикуется на сайте администрации района. Приняты административные регламенты, регулирующие передачу земли в аренду. Если претендентов больше двух – на официальном сайте www.torgi.gov.ru проводится аукцион на право заключения договора аренды. Специалисты муниципального земельного контроля проводят регулярные проверки соблюдения земельного законодательства в Тюменском районе. Только в 2017 году их было 129 как в отношении граждан, так и в отношении юридических лиц. По материалам этих проверок территориальные органы государственного земельного надзора (управления Росреестра и Россельхознадзора) привлекли к ответственности 33 правонарушителя. Нарушения чаще всего связаны с самовольным занятием земельных участков или их использованием не по целевому назначению.

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:36 01.07.2018Законность пользования земельными участками проверяют в Тюменском районе
19:29 01.07.2018В Арктике предлагают создать спецслужбы для контроля состояния природы
18:34 01.07.2018"Золотой стандарт" эндоскопического обследования предлагают тюменцам
18:00 01.07.20182 июля - события дня