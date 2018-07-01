Законность пользования земельными участками проверяют в Тюменском районе

Фото управление информационной политики и информатизации Тюменского района Фото управление информационной политики и информатизации Тюменского района

172 земельных участка находятся в муниципальной собственности Тюменского района. Об этом очередном заседании районного координационного совета по профилактике правонарушений рассказал начальник управления имущественных отношений и градостроительства Станислав Кагарлык.

Так, 105 участков предоставлены на праве постоянного пользования муниципальным учреждениям образования, культуры, спорта. На 20 участках размещены объекты жилищно-коммунального хозяйства, на 13 – автомобильные дороги, на семи – общежития, находящиеся в собственности Тюменского района. Один участок передан по договору аренды для производства сельскохозяйственной продукции, еще 25 арендованы для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, сообщает "КП".

Информация о свободных земельных участках публикуется на сайте администрации района. Приняты административные регламенты, регулирующие передачу земли в аренду. Если претендентов больше двух – на официальном сайте www.torgi.gov.ru проводится аукцион на право заключения договора аренды. Специалисты муниципального земельного контроля проводят регулярные проверки соблюдения земельного законодательства в Тюменском районе. Только в 2017 году их было 129 как в отношении граждан, так и в отношении юридических лиц. По материалам этих проверок территориальные органы государственного земельного надзора (управления Росреестра и Россельхознадзора) привлекли к ответственности 33 правонарушителя. Нарушения чаще всего связаны с самовольным занятием земельных участков или их использованием не по целевому назначению.

Соб. инф.