3 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут от администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) стартует пресс-тур по объектам благоустройства Ленинского административного округа.

В Тюмени в 11 часов в областной ГИБДД (ул. Одесская, 16) начнется торжественное мероприятие, посвященное 82 годовщине образования Госавтоинспекции.

В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная подведению итогов реализации гранта Фонда президентских грантов, полученного на выполнение этносоциального проекта "Сохраним демьянских хантов!".

В Тюмени в 15 часов по адресу ул. Советская, 61, зал заседаний (3 этаж) начнется заседание Общественной палаты Тюменской области.

В Тюмени в 17 часов на Центральной площади начнется презентация Международного фестиваля уличных театров "Сны улиц".

В Тюмени на базе детского центра "Энергетик" пройдет Тюменская областная открытая полевая олимпиада юных геологов.

В Тюмени на территории спортивно-оздоровительной базы "Олимпия" (29 км Ялуторовского тракта) пройдет физкультурное мероприятие по роллер спорту "SibSub Inline camp 2018".

В Тобольске на стадионе "Тобол" и в с. Уват на стадионах "Атлант" и ФОК Иртыш" пройдут Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области.

Этот день в истории:

В 1700 году был подписан Константинопольский мирный договор, ставший итогом Азовских походов Петра I 1695–1696.

В 1898 году американец Джошуа Слокум завершил первое в мире одиночное кругосветное плавание.

В 1928 году в продаже появились первые телевизоры.

В 1936 году постановлением Совета народных комиссаров СССР создана Государственная автомобильная инспекция.

В 1941 году вышло радиообращение Сталина к советскому народу.

В 1996 году Борис Ельцин избран президентом РФ на второй срок.