4 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 45 минут в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется пресс-тур "Инновационная продукция и технологии резидентов Тюменского технопарка".

В Тюмени в 10 часов в дегустационном зале ФБУ "Тюменский ЦСМ" (ул. Минская, 88, каб.206) начнется заседание экспертной комиссии по оценке товаров и услуг, представленных на конкурс "Лучшие товары и услуги Тюменской области" и региональный этап Всероссийского Конкурса Программы "100 лучших товаров России" в 2018 году.

В Тюмени в 15 часов на площади 400-летия Тюмени начнется открытый городской мастер-класс по роллер-спорту с экспертами форума "SibSub Inline camp 2018".

В Тюмени на базе детского центра "Энергетик" пройдет Тюменская областная открытая полевая олимпиада юных геологов.

В Тюмени в ДК "Нефтяник" пройдет экофестиваль "Мятный день", приуроченный к Году экологии.

В Тюмени в центре "Аванпост" продолжит работать вторая смена ОСПЛ "Ратники".

В с. Викулово в центре занятости населения Викуловского района пройдет ярмарка вакансий рабочих мест для выпускников учреждений профессионального образования.

В с. Уват на стадионах "Атлант" и ФОК Иртыш пройдут соревнования по лапте, гиревому спорту и армерестлингу в рамках губернских игр "Тюменские просторы".

Этот день в истории:

В 1631 году в Париже открылось первое агентство по занятости - адресное бюро.

В 1920 году спектаклем "Маугли" открылся первый государственный театр для детей, который создала 17-летняя Наталья Сац.

В 1950 году в эфир вышла радиостанция "Свободная Европа".

В 1958 году на атомной подводной лодке К-3 "Ленинский комсомол" впервые запущен атомный реактор.