4 июля - события дня
В Тюмени в 9 часов 45 минут в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется пресс-тур "Инновационная продукция и технологии резидентов Тюменского технопарка".
В Тюмени в 10 часов в дегустационном зале ФБУ "Тюменский ЦСМ" (ул. Минская, 88, каб.206) начнется заседание экспертной комиссии по оценке товаров и услуг, представленных на конкурс "Лучшие товары и услуги Тюменской области" и региональный этап Всероссийского Конкурса Программы "100 лучших товаров России" в 2018 году.
В Тюмени в 15 часов на площади 400-летия Тюмени начнется открытый городской мастер-класс по роллер-спорту с экспертами форума "SibSub Inline camp 2018".
В Тюмени на базе детского центра "Энергетик" пройдет Тюменская областная открытая полевая олимпиада юных геологов.
В Тюмени в ДК "Нефтяник" пройдет экофестиваль "Мятный день", приуроченный к Году экологии.
В Тюмени в центре "Аванпост" продолжит работать вторая смена ОСПЛ "Ратники".
В с. Викулово в центре занятости населения Викуловского района пройдет ярмарка вакансий рабочих мест для выпускников учреждений профессионального образования.
В с. Уват на стадионах "Атлант" и ФОК Иртыш пройдут соревнования по лапте, гиревому спорту и армерестлингу в рамках губернских игр "Тюменские просторы".
Этот день в истории:
В 1631 году в Париже открылось первое агентство по занятости - адресное бюро.
В 1920 году спектаклем "Маугли" открылся первый государственный театр для детей, который создала 17-летняя Наталья Сац.
В 1950 году в эфир вышла радиостанция "Свободная Европа".
В 1958 году на атомной подводной лодке К-3 "Ленинский комсомол" впервые запущен атомный реактор.