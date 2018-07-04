5 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут от здания городской администрации (ул. Первомайская, 20) начнется пресс-тур "Капитальный ремонт и благоустройство территорий школ и детских садов города Тюмени".

В Тюмени в 15 часов 30 минут в Янтарном зале Тюменского дворца бракосочетания (ул. Малыгина, 75) начнется вручение медалей "За любовь и верность" 15 семейным парам, прожившим в браке более 25 лет.

В Тюмени в 16 часов 45 минут по адресу ул. Мельникайте, 101 начнется выездное мероприятие, посвященное капитальному ремонту дома, с участием врио главы городской администрации Руслана Кухарука.

В Тюмени в 17 часов на базе АНО ООЦСТ "Энергетик" начнется встреча с ветеранами геологии в рамках Тюменской областной открытой полевой олимпиады юных геологов.

В Тюмени в 18 часов в фотостудии ART STUDIO (ул. Одесская, 9) начнется занятие для участников школы медиаобразования, посвященное продвижению личной страницы в Instagram.

В Тюмени в ДК "Нефтяник" пройдет эко-фестиваль "Мятный день".

В Тюменском районе на спортивно-оздоровительной базе "Олимпия" (29 км Ялуторовского тракта) пройдет физкультурное мероприятие по роллер спорту "SibSub Inline camp 2018".

В Тобольске на стадионах СК "Центральный" и СК "Тобол" пройдут соревнования по волейболу в рамках Губернских игр "Тюменские просторы" в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области.

В с. Уват на стадионе "Атлант" и в биатлонном центре пройдут Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области.

В с.Нижняя Тавда в центре занятости населения Нижнетавдинского района пройдет ярмарка вакансий рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Этот день в истории:

В 1841 году англичанин Томас Кук открыл первое туристическое агентство.

В 1954 году вышел первый выпуск телевизионных новостей Би-Би-Си.

В 1994 году в Китае запрещено использование детского труда.

В 1995 году песня "Моя Москва" принята в качестве официального гимна столицы России.