6 июля - события дня

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В Тюмени в 10 часов на базе АНО ООЦСТ "Энергетик" начнется соревнование "Организация полевого лагеря" в рамках Тюменской областной открытой полевой олимпиады юных геологов.

В Тюмени в 13 часов на железнодорожном вокзале начнутся экскурсии по обновленному подвижному составу поезда Тюмень - Тобольск.

В Тюмени в 13 часов во дворце культуры "Нефтяник" начнется торжественное заседание пленума правления Тюменской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов, посвященное 30-летию со дня создания ТООО ВОИ.

В Тюмени в 16 часов 30 минут в управлении ЗАГС по Тюменскому району (ул. Кирова, 16) начнется вручение памятных медалей семейным парам Тюменского района в связи с юбилейной датой их супружеской жизни.

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1) начнется открытая встреча медианаставников проекта "Шанс".

В Тюмени во дворце культуры "Нефтяник" пройдет эко-фестиваль "Мятный день", приуроченный к Году экологии.

В Тюмени на территории спортивно-оздоровительной базы "Олимпия" пройдет международный субкультурный спортивный форум "SibSub Inline camp 2018".

Этот день в истории:

В 1885 году Луи Пастер впервые успешно испытал вакцину против бешенства. Была спасена жизнь девятилетнего мальчика.

В 1928 году в Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный киносеанс.

В 1980 году начал выходить на русском языке еженедельник "Московские новости".