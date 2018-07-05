Фасад пятиэтажки на улице Мельникайте в Тюмени оформят в едином стиле

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В едином стиле и цветовой гамме оформят фасад многоквартирного дома № 101 по ул. Мельникайте. Капитальный ремонт пятиэтажки ведется в рамках первого краткосрочного плана капремонта общего имущества МКД на 2015-2017 годы.

Ход работ в рамках выездного мероприятия оценил врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук. Проект включает комплексный ремонт скатной кровли, фасада, подвала, систем тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, водоотведения. Полностью завершить капремонт многоэтажки подрядчик планирует к сентябрю 2018 года.

"Здесь ведется полномасштабный ремонт, включающий несколько видов работ. Что касается кровли, основной объем работ проведен, подрядчик планирует сдачу на конец июля. Судя по темпам работ, думаю, так оно и будет", - отметил Руслан Кухарук.

Ремонт скатной кровли выполнен уже на 81 %. Строители установили стропильную систему с устройством обрешетки, уложили парогидроизоляционную пленку повышенной прочности. Проект предусматривает также устройство кровельного ограждения и снегозадержания, монтаж противопожарных люков выхода на кровлю, устройство противопожарных перегородок на чердаке.

На 66 % произведены работы по ремонту фасада – в подъездах заменили окна и двери, за лето строители оштукатурят и покрасят цоколь дома и отремонтируют входные группы. Кроме того, планируется усилить балконные плиты и оформить экраны балконов в едином стиле.

"Лицевая часть дома должна быть выполнена в единой цветовой гамме, поскольку пятиэтажка расположена на одной из центральных улиц Тюмени. Соответствующие корректировки будут внесены в паспорт здания, решено часть балконов обшить в одном цвете, какие-то оставить в первоначальном виде", - пояснил Кухарук.

В подвале дома подрядчик планирует отремонтировать отмостки, обустроить фундамент из блоков под новые входы в подвал, старые входы демонтируют. В индивидуальном тепловом пункте отремонтируют полы.

Большая часть работ на объекте касается и замены инженерных сетей. Магистральные трубопроводы системы холодного, горячего, циркуляционного водопровода и разводящие трубы водоотведения уже заменили. На 64% выполнены работы по замене стояков водоснабжения и водоотведения в квартирах. Что касается теплоснабжения, проект предусматривает замену тепловых пунктов. Кроме того, заменяются стояки электроснабжения, освещение мест общего пользования, общие электрощиты.

Руслан Кухарук отметил, что, как и на ряде других объектов, существует проблема с собственниками, которые не хотят пускать строителей в помещения. Чаще всего это касается нежилых помещений, где расположены магазины и кафе. "В таких случаях мы привлекаем ТСЖ, управляющие компании, совет дома и в большинстве случаев удается найти компромисс", - добавил Руслан Кухарук.

Всего в рамках первого краткосрочного плана капитального ремонта работы завершились в 194 домах. По ряду объектов идет приемка, работы находятся на завершающей стадии.

По второму краткосрочному плану на 2018-2020 годы запланирован ремонт крыш в 327 домах, фасадов в 95 домах, подвалов в 45 домах. Кроме того, в 988 домах будут отремонтированы инженерные системы. Подрядчики разрабатывают проектную документацию, строительно-монтажные работы проведут в 2019-2020 годах.

Любовь Голышева