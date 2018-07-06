Более восьмисот российских школьников примут участие в Международных интеллектуальных играх

Фото Дворца творчества и спорта "Пионер" Фото Дворца творчества и спорта "Пионер"

Международные интеллектуальные игры (МИИ-2018) пройдут в Якутске с 8 по 15 июля, сообщает Министерство образования РФ.

В играх примут участие более 1 тыс. школьников: 200 - из зарубежных стран, 800 - из Российской Федерации.

Отбор в МИИ-2018 производится по приглашению. К участию приглашают команды школ, известные в мире своими достижениями в области научного образования. Школьная команда-победитель в общем зачете получит Большой кубок Игр. Абсолютный победитель конкурса научно-исследовательских работ международной выставки-конкурса научных работ учащихся "Якутия" получит Гран-при. Около 45 % участников соревновательной части МИИ будут удостоены различными наградами.

МИИ включают в себя соревновательную часть: международную олимпиаду школьников "Туймаада" по математике, физике, химии и информатике, международную конференцию-конкурс научно-исследовательских работ школьников, соревнования по робототехнике "Игры роботов" и командной разработке программных приложений "IT-Хакатон" и 3D-моделированию, а также неконкурсную часть: МИЛСЕТ-ЭКСПО ВОСТОК – международную выставку научных работ школьников.

Рабочий язык для школьников и экспертов на МИИ - английский.