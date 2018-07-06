ИТ-форум "ИНФОТЕХ-2018" пройдет в Тюмени в октябре

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

XI Всероссийский форум "Электронное правительство — современный механизм управления регионом" пройдет в Тюмени 10–11 октября. По традиции в рамках форума откроется выставка "ИНФОТЕХ-2018", сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

На форуме рассмотрят вопрос реализации программы "Цифровая экономика", разработанной по поручению президента РФ Владимира Путина. Программа создана для системного развития и внедрения цифровых технологий во всех областях жизни — в экономике, предпринимательстве, госуправлении, социальной сфере, городском хозяйстве.

Мероприятие соберет лучших ИТ-профессионалов коммерческого и государственного сектора. Среди участников форума будут руководители регионов и федеральных структур, международные и российские эксперты, ведущие российские и международные консалтинговые и ИТ-компании.

Тюменцев и гостей города, не занятых в сфере ИТ, в течение недели ждут разноформатные события, среди которых развлекательные, образовательные мастер-классы и зрелищные мероприятия, такие как робототехнические соревнования "Кубок РТК", финал чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора, выставка информационных технологий, а также соревнования кибер-спортсменов.

Мероприятие пройдет на базе Тюменского технопарка.