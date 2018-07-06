Особые дети отдохнут в лагере "Лето со смыслом" в Ишиме

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40 тюменских ребят с нарушениями развития, ментальной инвалидностью и аутизмом до конца лета отдохнут в инклюзивном детском лагере "Лето со смыслом", расположенном на базе центра "Берендей" в городе Ишиме, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Первая группа ребят из 10 человек уже отправились на летний отдых. До конца лета планируется пять заездов. Для детей организованы специальные программы с разными видами активностей. В течение смены ребят будут сопровождать тьюторы, которые за время пребывания в лагере пройдут серию обучающих семинаров и тренингов, получат возможность овладеть навыками "8 стратегий", "Метода визуальных расписаний", "Принципов и элементов поведенческого анализа" и другими практиками с доказанной эффективностью.

В результате реализации проекта в Тюмени появятся вожатые летних программ отдыха для детей с нарушениями развития и аутизмом, владеющие эффективными практиками взаимодействия. Дети в свою очередь получат возможность отличного инклюзивного отдыха.

Благодаря проведению подобных мероприятий, дети с ментальными нарушениями развития и аутизмом становятся более открытыми миру, раскрепощенными и активнее включаются в игру здоровых сверстников.