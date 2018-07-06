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Тюменцев ждут солнечные выходные

Общество, 17:43 06 июля 2018

Фото velo-tmn.ru

До 28 градусов тепла ожидается в Тюмени в ближайшие выходные 7 и 8 июля, сообщает центр Фобос.

В эти юго-западные и западные районы Западной Сибири будут находиться в зоне влияния атмосферного фронта, провоцирующего развитие локальных грозовых облаков. Однако это не помешает температурному фону превысить свою климатическую норму. Остальная часть региона останется во власти антициклона с характерной для него солнечной, сухой и комфортной погодой.

В Тюмени 7 июля ожидается солнечная погода и до 28 градусов тепла.

В воскресенье, 8 июля, будет переменная облачность, столбики термометров поднимутся до 27 градусов.

Дождливым обещает быть начало следующей рабочей недели. 9 и 10 июля тюменцам обещают до 25 градусов тепла и небольшие осадки.

Любовь Голышева

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