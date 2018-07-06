7 июля - события дня

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В Тюмени в 9 часов 30 минут и в 16 часов 30 минут на площади у здания правительства (ул. Володарского, 45) начнется торжественная церемония вручения дипломов лучшим студентам Тюменского индустриального университета.

В Тюмени в 12 часов возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (ул. Малыгина, 51/2) начнет работу общегородской книжный обменник.

В Тюмени в 17 часов в "Медиаполисе" (ул. Чернышевского 2А/1) начнется открытый просмотр кино Cinema is.

В Тюмени на базе АНО ООЦСТ "Энергетик" пройдет Тюменская областная открытая полевая олимпиада юных геологов.

В Тюмени на территории спортивно-оздоровительной базы "Олимпия" пройдет международный субкультурный спортивный форум "SibSub Inline camp 2018".

В Тюмени во дворе здания по ул. Дзержинского, 40 пройдет ярмарка изделий ручной работы "Антресолька".

В Тюмени во дворце культуры "Нефтяник" пройдет эко-фестиваль "Мятный день", приуроченный к Году экологии.

В Тюмени в загородном лагере "Роза ветров" откроется смена "Юнармии".

В органах загс Тюменской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.

В с. Горьковка Тюменского района пройдет праздник "Село столичное", посвященный 90-летию села.

В Армизонском районе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 95-летию района.

В Ишиме в органах загс Тюменской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.

В Ишиме на спортивно-туристическом комплексе "Красная Горка" пройдет семейный гастрономический фестиваль "Золотой карась".

В Тобольске и в с. Уват пройдут Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области.

Этот день в истории:

В 1859 году в Петербурге открыт памятник Николаю I на Исаакиевской площади.

В 1881 году впервые напечатана сказка "Пиноккио" (Рим, "Журнал для детей").

В 1932 году Ленинградский научно-исследовательский институт молочной промышленности впервые в стране разработал способ переработки молока в порошок.

В 1938 году в Ленинграде показан в эфире двухчасовой концерт. Это первая в СССР телевизионная передача.

В 1946 году в Ленинграде в честь Победы в Великой Отечественной войне открыт Московский парк Победы.