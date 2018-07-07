  • 7 июля 20187.07.2018суббота
  • USD63,1216
    EUR73,9028
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер восточный

8 июля - события дня

Общество, 18:00 07 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов начнется акция #ДОМАЖДУТ, посвященная актуализации ответственной позиции отцов за рулем, соблюдению ими правил дорожного движения и правил безопасной перевозки детей в транспортном средстве.

В Тюмени на базе АНО ООЦСТ "Энергетик" пройдет областная открытая полевая олимпиада юных геологов.

В Тюмени во дворце культуры "Нефтяник" пройдет эко-фестиваль "Мятный день", приуроченный к Году экологии.

В с. Уват в 14 часов на стадионе "Атлант" начнется торжественное закрытие Губернских игр "Тюменские просторы" в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области.

Этот день в истории:

В 52 году до н. э. основан Париж. Поселение существовало на этом месте еще двумя-тремя веками ранее, но впервые о нем (тогда город назывался Лютецией) упомянул Гай Юлий Цезарь в своих "Записках о Галльской войне".

В 1926 году создано государство Саудовская Аравия.

В 1944 году введено почетное звание "Мать-героиня" и учреждены орден "Материнская слава" и медаль "Медаль материнства".

В 1950 году родился Константин Райкин, актер театра и кино, художественный руководитель театра "Сатирикон".

В 1997 году в России принято новое положение о паспорте - его обязаны иметь все граждане, достигшие 14 лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:01 07.07.2018Город на пути: "Культура.РФ" рекомендует туристам посетить Тюмень
18:24 07.07.2018Творческие тюменцы попробуют снять кино
18:00 07.07.20188 июля - события дня
17:47 07.07.2018Илон Маск работает над вариантами спасения подростков из пещеры в Таиланде