8 июля - события дня
В Тюмени в 10 часов начнется акция #ДОМАЖДУТ, посвященная актуализации ответственной позиции отцов за рулем, соблюдению ими правил дорожного движения и правил безопасной перевозки детей в транспортном средстве.
В Тюмени на базе АНО ООЦСТ "Энергетик" пройдет областная открытая полевая олимпиада юных геологов.
В Тюмени во дворце культуры "Нефтяник" пройдет эко-фестиваль "Мятный день", приуроченный к Году экологии.
В с. Уват в 14 часов на стадионе "Атлант" начнется торжественное закрытие Губернских игр "Тюменские просторы" в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области.
Этот день в истории:
В 52 году до н. э. основан Париж. Поселение существовало на этом месте еще двумя-тремя веками ранее, но впервые о нем (тогда город назывался Лютецией) упомянул Гай Юлий Цезарь в своих "Записках о Галльской войне".
В 1926 году создано государство Саудовская Аравия.
В 1944 году введено почетное звание "Мать-героиня" и учреждены орден "Материнская слава" и медаль "Медаль материнства".
В 1950 году родился Константин Райкин, актер театра и кино, художественный руководитель театра "Сатирикон".
В 1997 году в России принято новое положение о паспорте - его обязаны иметь все граждане, достигшие 14 лет.