9 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на базе АНО ООЦСТ "Энергетик" пройдут соревнования "Основы техники безопасности" в рамках Тюменской областной открытой полевой олимпиады юных геологов.

В Тюмени в 12 часов на площади Памяти начнется торжественная церемония передачи останков трех красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, родственникам в Тюменской области.

В Тюмени в ДК "Нефтяник" пройдет эко-фестиваль "Мятный день", приуроченный к Году экологии.

Этот день в истории:

В 1762 году в Санкт-Петербурге произошел государственный переворот, в ходе которого императора Петра III свергла с престола его супруга Екатерина, которая позже стала Великой.

В 1938 году в магазины Великобритании поступили 35 млн противогазов.

В 1957 году открыт 102-й элемент таблицы Менделеева – нобелий.

В 1974 году в составе комитета по госбезопасности СССР создано спецподразделение по борьбе с терроризмом, получившее название "Альфа".

В 1993 году в России был принят закон "Об авторском и смежных правах".