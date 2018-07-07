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Сборник комсомольских стихов выпустят в Тюмени

Общество, 08:19 07 июля 2018

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Поэтический сборник "Комсомольская муза" выпустят в Тюмени к 100-летию тюменского комсомола. Об этом сообщили в областном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

Материалы для книги будет собирать по всей большой Тюменской области, включая северные автономные округа. Оргкомитет надеется, что найдутся авторы и 20-х, и 30-х, а главное – военных 40-х годов. Но ведущее место займут освоители нефтегазового края, а это были, в первую очередь, комсомольцы. Книгу планируется выпустить к концу октября 2018 года. С ней в комплекте намечено выпустить компакт-диск с комсомольскими песнями разных лет. Сбор материалов будет проходить до середины августа 2018 года.

Соб. инф.

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