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Тюменские комиксисты соберутся в "Космосе"

Общество, 11:23 07 июля 2018

Изображение SPACE COW. Магазин комиксов (Тюмень)

Очередное занятие летней школы комиксистов Comic Camp Tyumen пройдет в молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени 7 июля в 17 часов.

За новостями школы можно следить в группе в соцсети "Вконтакте": https://vk.com/comiccamptmn, сообщает "Мой портал".

Соб. инф.

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