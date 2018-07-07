Тюменцы могут стать участниками фестиваля в Болгарии

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Десятый международный форум-фестиваль "Мы за мир во всем мире" пройдет в болгарском городе Китен с 27 августа по 1 сентября. Его участниками станут около 200 человек из России и зарубежья, в том числе и из Тюмени.

Программа форума состоит из нескольких образовательных курсов: "проектные техники", "личностные компетенции", "управления сообществами".Присоединиться к событию могут организаторы и участники крупных творческих или социальных проектов, а также участники сообществ, победители или призеры региональных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов. Возраст участников от 18 до 35 лет. По итогам регистрации будут отобраны 10 тюменцев, которые поедут на фестиваль: трансфер и пребывание оплачиваются за счет организаторов. Для участия нужно зарегистрироваться на АИС "Молодежь России" по ссылке: https://ais.fadm.gov.ru/measures/view/12232 до 9 июля и после 13 июня проверить статус заявки в профиле, сообщает "КП".

Соб. инф.