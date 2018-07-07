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Тюменская агрофирма КРиММ экспериментирует с соей

Экономика, 14:26 07 июля 2018

phototyumen.ru

В тюменской агрофирме КРиММ в 2018 году пошли на эксперимент с новой для нее сельскохозяйственной культурой. На площади 186 гектаров была высажена соя.

"В настоящее время всходы обнадеживают, единственным пока непредсказуемым фактором остаются погодные условия, - говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов. - Если эксперимент окажется удачным, соя войдет в наш оборот на постоянной основе. Ну и, конечно, будем учитывать первый опыт реализации этой продукции".

Соя – это древнейшее растение, которое культивируется человеком. Родом она с юго-востока Азии, где ее начали выращивать более пяти тысяч лет тому назад. Поскольку с каждым годом КРиММ производит все больше, продукции, требуется постоянно обновлять парк техники. Очередной новинкой стал телескопический погрузчик компании "Manitou".

"Пока это экспериментальная техника, но если она себя покажет, будем рассматривать смену технологии загрузки приемных бункеров. Это позволит нам более четко организовать рабочий процесс и ещё больше приблизиться к зарубежным эталонным производствам с точки зрения логистики, - отметил Геннадий Рязанов.

Соб. инф.

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