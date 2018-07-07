Автор Тюмэна завершил историю супергероя

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История супергероя Тюмэна, созданного художником Георгием Элаевым, завершится в третьем, финальном выпуске комикса. Об этом комиксист заявил в своем аккаунте "ВКонтакте".

"В финале трилогии Тюмэну придётся наконец-то ответить на вопрос "Кто я?", встретиться с самым большим страхом и выбрать свою судьбу, - рассказал Елаев. Для выпуска финальной части трилогии художник запустил краудфандинговый сбор на сервисе "Планета". Из требуемых 120 тыс. рублей на данный момент собрано 12 тыс. рублей, сообщает "Вслух".

Соб. инф.