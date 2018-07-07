Тюменская область развивает экономические связи с Китаем

фото департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области фото департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

В 1 квартале 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года внешнеторговый оборот Тюменской области с Китаем увеличился в 3,5 раза. Это подтверждение того большого внимания, которое правительство региона уже более 15 лет уделяет развитию сотрудничества с соседним государством.

Товарооборот между двумя сторонами, как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, за первые три месяца 2018 года составил почти 58 млн долларов США; из них экспорт – 11 млн долларов (в 1,8 раз больше того же периода 2017 года), импорт - 47 млн долларов (вырос в 4,5 раза). И перспективы у взаимодействия вполне радужные.

11 и 12 июля текущего года Тюмень готовится провести Российско-Китайскую деловую сессию. Ожидается визит большой делегации: представителей посольства КНР в Москве и Китайской палаты международной торговли, а также более 30 китайских компаний различных отраслей промышленности. С российской стороны в сессии примут участие представители органов исполнительной власти Тюменской области и бизнеса. Запланированы бизнес-встречи, главные темы - расширение взаимной торговли, инвестиционное сотрудничество.

Сессия, считают специалисты, придаст хороший импульс расширению экономических связей с Китаем, появлению новых совместных проектов. Основное мероприятие Российско-Китайской сессии состоится 12 июля в Тюменском технопарке. Желающим принять участие в данном мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию.

Соб. инф.