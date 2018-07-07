Илон Маск работает над вариантами спасения подростков из пещеры в Таиланде

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Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, заявил, что находится в постоянном контакте со спелеологами и разрабатывает несколько механизмов для спасения заблокированных в пещере в Таиланде подростков, сообщает РИА "Новости".

Как написал Маск в своем Twitter, он постоянно обсуждает с экспертами механизм аварийно-спасательной капсулы, которая могла бы быть достаточно безопасной для попытки провести эвакуацию. Кроме того, создается надувная труба с воздушными шлюзами. Меньше вероятности, что сработает, учитывая сложность рельефа, однако, если сработает, то будет превосходным средством, отмечает он.

12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Детей и тренера нашли живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность.

В ближайшие дни начнется операция по эвакуации детей на поверхность. Спасатели склоняются к варианту вывода подростков из затопленной пещеры в легководолазном снаряжении. Главным препятствием остаются узкие затопленные участки на пятикилометровом пути к выходу, поскольку дети, выросшие в горах, совсем не умеют плавать. Воду из пещеры откачивают круглые сутки, однако сделать путь полностью безопасным пока не удается.