Тюменские врачи выполнили третью успешную тромбэктомию сердца

Фото ОКБ№1 Фото ОКБ№1

Третью операцию по тромбэктомии полостей сердца в регионе успешно выполнили врачи Тюменской областной клинической больницы №1, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Тромбоз - самое распространенное и грозное осложнение при сердечно-сосудистых заболеваниях. У 56-летнего тюменца тромбоз поразил вены правой ноги. Когда тромб внезапно оторвался, он попал в левое предсердие и занял часть легочной артерии. Мужчина находился на грани жизни и смерти. Для его спасения оставались считанные минуты.

Благодаря оперативной и профессиональной работе скорой помощи, пациента оперативно доставили в "ОКБ №1". Пока в приемном отделении делали эхокардиограмму и компьютерную томографию, в операционной уже готовилась команда кардиохирургов и анестезиологов. Высокий профессионализм врачей, высокоточное диагностическое оборудование и, главное, слаженная командная работа помогли спасти человека. Около шести часов работали хирурги, с ювелирной точностью убирая огромный тромб из полостей сердца и легочных артерий, чтобы исключить опасность отека легких. Сейчас мужчина проходит послеоперационную реабилитацию. Дальше его ждут регулярные консультации и осмотры у кардиолога.

Соб. инф.