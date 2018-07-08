Тюменские рабочие осваивают современную технику

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Рабочие специалисты должны иметь возможность проходить обучение как в специализированных российских центрах, так и за рубежом, считают на Тюменском заводе "Профмодуль".

"Мы должны гарантировать заказчику качество нашей продукции. Это означает наличие своих собственных приборов и персонала, который способен проводить такие работы, - говорит немецкий партнер завода Клаус Шольц. - На сегодня это самая главная задача".

Курсы повышения квалификации рабочие "Профмодуля" проходят в Перми. Отправляют их на обучение и в Германию.

"Правильно говорят, что нужны рабочие руки, но я бы изменил формулировку - нужны рабочие мозги. Мы можем найти квалифицированных токарей, как правило, уже солидного возраста. Они отлично работают на старых станках. Новое же оборудование просто станками уже не назвать, это некий многофункциональный станочный центр. Здесь недостаточно просто нажать кнопку, нужно обладать навыками программирования. Мы ищем рабочих, готовых к саморазвитию. Прогресс заметен, но пока еще есть к чему стремиться, - говорит Клаус Шольц.

Соб. инф.