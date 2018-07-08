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Тюменские конные дружинники-казаки охраняют общественный порядок

Общество, 11:24 08 июля 2018

фото администрации Тюменского района

Казак Тюменского хуторского казачьего общества вахмистр Павел Батраков на жеребце Добытчик совсем недавно занял первое место в конных скачках на областном празднике Сабантуй, который состоялся в Нижней Тавде.

Теперь в составе конного патруля Павел Батраков дежурит на охране общественного порядка в Тюменском районе. С середины июня казаки Тюменского хуторского казачьего общества как члены народной дружины района совместно с полицией выходят на дежурство в местах массового отдыха людей, например, у озера Андреевское, сообщает "АиФ".

В народной дружине Тюменского района сегодня состоят 128 человек. Дружинники активно занимаются физической подготовкой, успешно сдают нормы ГТО. А дружинники-казаки еще и обучают навыкам верховой езды детей.

Соб. инф.

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