  • 8 июля 20188.07.2018воскресенье
  • USD63,1216
    EUR73,9028
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер восточный

Пожилых тюменцев обучают искусству макияжа на набережной

Общество, 15:18 08 июля 2018

ozero-cctv.com

Школа имиджа и стиля "Элегантный возраст" продолжает помогать старшему поколению в создании бюджетного и доступного образа. В "Бьюти-студии на набережной" "серебряные" волонтеры провели открытый мастер-класс по арт-маникюру и поделились советами из области современной индустрии красоты.

Школа имиджа и стиля "Элегантный возраст" предполагает проведение теоретических и практических курсов, посвященных имиджу и стилистике для активистов возраста 55+ и инициативных людей старшего поколения. Занятия проходят еженедельно по средам в 12 часов по адресу: ул. Ленина 2а, ТОЦ "Панорама", офис 302/1, сообщает "Вслух".

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:18 08.07.2018Пожилых тюменцев обучают искусству макияжа на набережной
14:04 08.07.2018Тюменские автоинспекторы помогли дальнобойщику добраться до больницы
13:01 08.07.2018Стартовал прием заявок на тюменскую ярмарку инвестиций
12:16 08.07.2018Участники проекта "Шанс" побывали в Тюменской областной думе