Пожилых тюменцев обучают искусству макияжа на набережной

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Школа имиджа и стиля "Элегантный возраст" продолжает помогать старшему поколению в создании бюджетного и доступного образа. В "Бьюти-студии на набережной" "серебряные" волонтеры провели открытый мастер-класс по арт-маникюру и поделились советами из области современной индустрии красоты.

Школа имиджа и стиля "Элегантный возраст" предполагает проведение теоретических и практических курсов, посвященных имиджу и стилистике для активистов возраста 55+ и инициативных людей старшего поколения. Занятия проходят еженедельно по средам в 12 часов по адресу: ул. Ленина 2а, ТОЦ "Панорама", офис 302/1, сообщает "Вслух".

Соб. инф.