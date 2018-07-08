На проектной сессии в Тюмени обсудили развитие дополнительного образования

фото ДТиС "Пионер" фото ДТиС "Пионер"

Проектная сессия по реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" в Тюменской области состояласьна базе Дворца творчества и спорта "Пионер" и технопарка "Кванториум".

Одной из главных особенностей стало проведение методической школы "Кванториума" и подведение итогов, а также обсуждение перспектив по внедрению персонифицированного финансирования в Тюменской области. В мероприятии принимали участие руководители и специалисты органов управления регионального и муниципального уровня, курирующие вопросы развития дополнительного образования, руководители учреждений дополнительного образования, педагоги. Стартовала проектная сессия с панельной дискуссии.

Начальник управления дополнительного образования и воспитания департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Оксана Савинова представила опыт реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Тюменской области в 2017–2018 учебном году.

"Девять регионов приняли участие в проекте по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования, в том числе Тюменская область, где оператором выступает Дворец творчества и спорта "Пионер", получивший статус регионального модельного центра. Система ориентирована на детей от 6 до 10 лет. Апробация программы проходила в муниципальных районах, всего заключено 20 тысяч договоров с учреждениями молодежи, спорта, образования, из них 316 – негосударственных. Было предложено 248 программ, 57 из которых по научно-техническому творчеству. 7 тысяч 399 детей получили сертификаты, в результате чего 80 процентов детей из сельской местности были охвачены услугами дополнительного образования. Из них всего 15 процентов получали эти услуги раньше", - отметила Оксана Савинова.

Руководитель департамента по методологии и проектной деятельности Фонда новых форм развития образования Ольга Миронюк объявила федеральную и региональную повестку по приоритетному проекту. О стратегических задачах и приоритетах информатизации дополнительного образования в Тюменской области рассказала директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич. Директор Дворца творчества и спорта "Пионер" Сергей Лысов оценил основные итоги и перспективы деятельности детского технопарка "Кванториум".

Работа участников продолжилась по секциям. Состоялся семинар по разработке моделей персонифицированного финансирования дополнительного образования на 2018–2019 учебный год. Руководитель тюменского "Кванториума" Дмитрий Тарасов провел для участников квест-экскурсию по детскому технопарку. С целью развития компетенции для внедрения нового формата дополнительного образования по технической направленности на примере детских технопарков "Кванториум" проводилась методическая школа. Она позволила обменяться современными методиками обучения в научно-технической сфере, овладеть методологией разработки кейсов и ознакомиться с основами проектной деятельности, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Соб. инф.