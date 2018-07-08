Тюменские студенты проверили безопасность канализационных люков

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Исследователи лаборатории "Горсад" из числа студентов Тюменского государственного университета оценили безопасность канализационных люков в центре города. Для этого они прошли три маршрута по исторической части Тюмени, проверяя, насколько плотно закрыты крышки люков.

Свое исследование студенты Анастасия Паньшина и Мария Принь решили провести, изучив происшествия, связанные с незакрытыми люками в других городах страны. В итоге на маршрутах от ул. Орловской до ул. Ленина, от ул. Ленина до площади Борцов революции и на тюменской набережной серьезных нарушений не выявлено. Однако в видеоролике, размещенном студентами, присутствует фотография люка, крышка которого частично повреждена. Информацию об этом исследователи передали в компетентные службы, сообщает "Вслух". Они также советуют всем горожанам помнить, куда необходимо обращаться, если вы увидите незакрытый или поврежденный люк.

Для этого вначале исследователи-любители рекомендуют разобраться, к кому относится конкретный люк. Узнать это можно по условным обозначениям на крышке: В (водопровод), Г (пожарный гидрант подземный), К (бытовая и производственная канализация), Д (дождевая канализация), ТС (теплосеть), ГТС (городская телефонная сеть). Затем студенты советуют обратиться в управу или в диспетчерскую службу организации, которой принадлежит люк.

Соб. инф.