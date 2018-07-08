Тюменский "Зеленый хоровод" собирает средства на новые "крышечные" деревья

Экологический арт-объект/фото мультицентра "Моя территория" Экологический арт-объект/фото мультицентра "Моя территория"

В Тюмени хотят установить еще больше "крышечных" деревьев. Для этого экоактивистам нужна помощь горожан. Об этом сообщает экологическое движение "Зеленый хоровод".

Проект "Эффект крышечки" начался в июле 2015, когда экоактивистка Юлия Кондинкина начала собирать пластиковые крышки от бутылок. Первый общегородской сбор крышек состоялся в феврале 2016 года, тогда участники собрали 23,670 кг крышек. Июньский сбор того же года почти вдвое увеличил “улов”, также было принято решение активно развивать проект через учебные заведения, Российское движение школьников и организации. Пятый общегородской сбор собрал 746 кг отборных крышек.

В минувшем сентябре активисты экодвижения выиграли грантовый конкурс и потратили средства на создание городской инфраструктуры по сбору пластиковых крышек. Три арт-объекта "Дерево" были установлены у ТРЦ “Гудвин”, “Кристалл”, “Колумб” в декабре 2017 года. Спустя семь месяцев после установки "деревьев" экоактивисты констатируют: эффект крышечки в Тюмени случился, все деревья стабильно заполняются. Мусора внутри стало значительно меньше, у людей приходит понимание назначения арт-объектов. При этом многие загорелись идеей установить такой арт-объект возле своих магазинов, организаций или в жилых комплексах.

"Зеленый хоровод" готов идти навстречу таким пожеланиям. Для этого необходимо стать меценатом нового дерева и подарить его "Зеленому хороводу". Его стоимость 18 тысяч рублей. На каждом дереве будет табличка с информацией о дарителе. Помимо этого объявлен сбор средств на новые "деревья". Карта Сбербанка: 4276 6700 2722 7429, Юлия Владимировна К. Или по номеру телефона: 8-922-47-97-009.

Соб. инф.