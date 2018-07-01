Юные тюменцы отправятся по сказочным странам, морям и океанам

Фото Информационно-библиотечный центр Фото Информационно-библиотечный центр

На сказочный час "По сказочным странам, морям и океанам" юных читателей приглашает библиотека № 4 (ул. Ватутина, 14/1) 10 июля в 11 часов 30 минут, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Гости вспомнят, в каких сказках существуют загадочные страны, кто их жители, чем они занимаются. В этом им помогут увлекательные викторины и загадки, а еще мальчишкам и девчонкам предстоит самим придумать сказочную страну и нарисовать ее.

В Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 10 часов ребятам расскажут, кто такие Петр и Феврония Муромские, какова история их любви, чем уникальна эта история. Ребята будут рассуждать, что для них значит слово "семья", затем ответят на вопросы викторины "Семейные ценности". В завершение встречи ребята посмотрят фильм "Петр и Феврония. История вечной любви".

На флешмобе к Всероссийскому дню семьи, любви и верности в библиотеке № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2) в 12 часов прохожим будет предложено назвать лучшую, по их мнению, книгу о любви. На основе полученных ответов сотрудники библиотеки сформируют список "самых лучших книг" о любви. Также в этот день читатели библиотеки смогут поразмышлять на тему семьи и написать свои мысли на лепестке ромашки, которая позже будет размещена в библиотеке.

Праздник "Родные улочки" начнется на дворовой площадке по ул. Камчатской, 1а в 18 часов. В программе праздника: выступление коллективов и солистов Центра русской культуры. Для каждого возраста найдется занятие по душе – конкурсы и игры для детей, танцы и песни под баян для взрослых.