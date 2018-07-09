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Мьянма подарит театру "Уголок дедушки Дурова" трех слонят

Общество, 18:43 09 июля 2018

фото Московский зоопарк

Театру "Уголок дедушки Дурова" передадут трех слонят из Мьянмы осенью 2018 года. Это событие приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Союз Мьянма, сообщает Министерство культуры РФ.

В августе 2016 года театр "Уголок Дедушки Дурова" обратился с ходатайством о приобретении слонят из стран Юго-Восточной Азии. В результате переговоров было достигнуто соглашение о безвозмездной передаче животных российскому учреждению культуры.

Слонята из питомника Вингабо - административная область Баго, Мьянма будут привезены в Россию осенью. Последний раз такой подарок получал Росгосцирк в 2011 году.

Добавим, единственному в мире театру зверей — "Уголок дедушки Дурова" ­­более 100 лет. Основателем династии Дуровых стал Юрий Дуров, который посвятил 46 лет своей жизни служению цирку, объездил СССР и с успехом гастролировал за рубежом.

Театр ставит свои сюжетные спектакли для детей, используя фольклор и сказки разных народов.

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# Мьянма , слонята , Театр Дурова

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