Мьянма подарит театру "Уголок дедушки Дурова" трех слонят

фото Московский зоопарк фото Московский зоопарк

Театру "Уголок дедушки Дурова" передадут трех слонят из Мьянмы осенью 2018 года. Это событие приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Союз Мьянма, сообщает Министерство культуры РФ.

В августе 2016 года театр "Уголок Дедушки Дурова" обратился с ходатайством о приобретении слонят из стран Юго-Восточной Азии. В результате переговоров было достигнуто соглашение о безвозмездной передаче животных российскому учреждению культуры.

Слонята из питомника Вингабо - административная область Баго, Мьянма будут привезены в Россию осенью. Последний раз такой подарок получал Росгосцирк в 2011 году.

Добавим, единственному в мире театру зверей — "Уголок дедушки Дурова" ­­более 100 лет. Основателем династии Дуровых стал Юрий Дуров, который посвятил 46 лет своей жизни служению цирку, объездил СССР и с успехом гастролировал за рубежом.

Театр ставит свои сюжетные спектакли для детей, используя фольклор и сказки разных народов.