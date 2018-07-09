10 июля - события дня

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В Тюмени в 11 часов на базе АНО ООЦСТ "Энергетик" начнется торжественное закрытие Тюменской областной открытой полевой олимпиады юных геологов.

В Тюмени в 11 часов на сайте информационного агентства "Тюменская линия" начнется интернет-конференция депутата Тюменской областной думы Николая Токарчука.

В Тюмени в 12 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) начнется награждение победителей творческого конкурса "Юные герои Отечества".

В Тюмени в 12 часов по адресу ул. Курортная, 28 начнется торжественная передача автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи населению Тюменского района.

В Тюмени в 13 часов по адресу ул. Советская, 61 (зал заседаний, 2 этаж) начнется обучающий семинар "Участие субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ".

В Тюмени в 20 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1А) начнется выступление Хоровой капеллы Тюменской филармонии, приуроченное к участию коллектива в музыкальном фестивале "Лето в Тобольском Кремле".

В Тюмени с 10 до 15 часов года в прокуратуре города пройдет горячая линия по вопросам выявления фактов задержки выдачи заработной платы, выплаты ее "в конвертах". Тел.: 8(3452) 58-22-51; 8(3452) 58-22-52 и 8(3452) 58-22-48.

В Тюмени во дворце культуры "Нефтяник" пройдет эко-фестиваль "Мятный день", приуроченный к Году экологии.

В Тобольске в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" начнется квиз по комиксам "Marvel" и "DC".

В с. Викулово в центре занятости населения Викуловского района пройдет игра-тренинг для подростков "Профессии вокруг нас".

Этот день в истории:

В 1547 году во Франции прошла последняя официально разрешенная королем дуэль.

В 1878 году в Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток (до этого судьи кричали).

В 1925 году президиум ЦИК СССР учредил Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). После распада СССР называется ИТАР-ТАСС.

В 2011 году на Волге затонул теплоход "Булгария". Погибли 122 человека, спасено 79 человек.