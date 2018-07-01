11 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская лининя" Фото ИА "Тюменская лининя"

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Президент") начнется форум для подрядчиков и поставщиков компании ООО "РН-Уватнефтегаз".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция директора департамента культуры Тюменской области Виктора Новакаускаса "Итоги I полугодия. Самые ожидаемые культурные события второй половины 2018 года".

В Тюмени состоится подписание соглашения между уполномоченными по правам человека Тюменской области, Югры и Ямала.

В Тюмени во дворце культуры "Нефтяник" пройдет эко-фестиваль "Мятный день", приуроченный к Году экологии.

Этот день в истории:

В 1576 году английская экспедиция Фробишера открыла Гренландию.

В 1733 году в Санкт-Петербурге прошло торжественное освящение Петропавловского собора, возводившегося по проекту архитектора Доменико Трезини.

В 1905 году создана Международная ассоциация спортивных кеглей.

В 1930 году открыт Новосибирский театр юного зрителя.

В 1945 году впервые был применен напалм.

В 2010 году сборная Испании по футболу впервые в своей истории стала победителем чемпионата мира по футболу, победив в финале сборную Нидерландов.