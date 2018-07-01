13 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов 30 минут на Текутьевском бульваре начнется открытие выставки "Царская. История города – в истории улицы".

В Тюмени в 15 часов в музее "Городская Дума" начнется встреча ветеранов Тюменского судостроительного завода, приуроченная к открытию выставки "Покорители сибирских рек".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1) начнется киберспортивный турнир FIFA-2018 2.0.

В Тюмени в 19 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется открытие юбилейного фестиваля искусств "Лето в Тобольском кремле".

В Тюмени состоится официальная встреча главы Российского Императорского Дома Ее Императорского Высочества Государыни Великой Княгини Марии Владимировны с врио главы администрации Тюмени Русланом Кухаруком.

В Тюмени в Историческом парке "Россия — моя история" пройдет круглый стол "Судьба монархии в России", посвященный 100-летию гибели семьи последнего российского императора Николая II.

В Тюмени во Дворце культуры "Нефтяник" пройдет экофестиваль "Мятный день", приуроченный к Году экологии.

В Тюменском районе в центре "Олимпийская ребячка" пройдет областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди взрослого населения.

В Ишиме пройдет открытое первенство Тюменской области по велосипедному спорту "Многодневная гонка памяти Героя СССР Л. И. Васильева", 1 тур, шоссе.

В Ишиме в 12 часов в оздоровительном лагере "Берендей" начнется профориентационная игра "Кто? Где? Когда?".

В Вагайском районе начнет работу XXVIII Областная эколого-краеведческая экспедиция "ЧИР".

Этот день в истории:

В 1728 году русский мореплаватель Витус Беринг отправился в плавание с Камчатки на север для открытия пролива между Америкой и Россией.

В 1772 году английский мореплаватель Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток.

В 1882 году в Москве и Петербурге открыты первые в России телефонные станции.

В 1908 году в Лондоне открылись IV Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины.

В 1930 году в Монтевидео прошло открытие первого чемпионата мира по футболу. В первенстве приняли участие 13 команд.